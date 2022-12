Meteo 15 giorni: segnali invernali interessanti dopo l'Epifania?

Alta pressione fino all'Epifania? E' possibile, anche se non sarà un dominio assoluto di stabilità e mitezza. La figura anticiclonica, oltre ad invadere l'Italia, tenderà a spingersi in direzione dell'Europa nord-orientale, offrendo il fianco occidentale a correnti umide provenienti dall'Atlantico. Queste, di tando in tanto, potrebbero interessare alcune aree italiane con qualche pioggia o breve nevicata sulle Alpi anche se a quote piuttosto elevate.

In questa sede vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per la giornata dell'Epifania:

Si nota l'alta pressione con i suoi massimi nei pressi dell'Europa orientale; il suo influsso stabilizzante e mite verrà esteso anche a gran parte d'Italia. Solo la parte più occidentale e meridionale del nostro Paese verrà attraversata da corpi nuvolosi irregolari che a fasi alterne potrebbero dare origine anche a qualche fenomeno.

A tal proposito, vi mostriamo una mappa relativa alla probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per l'Epifania:

La traccia dell'alta pressione risulta ben visibile da quella giantesca isola con probabilità di pioggia bassa se non addirittura nulla dove vedete il colore bianco sulla mappa. Qualche pioggia, come anticipato, sarà possibile solo all'estremo sud e sui settori più ad ovest in un contesto nel complesso mite.

La situazione potrebbe cambiare dopo l'Epifania. In altre parole, la struttura anticiclonica punterà a nord, lasciando scoperto il fianco orientale e meridionale. Da qui potrebbero entrare correnti di aria più fredda e l'inverno potrebbe rimettersi un po' in carreggiata sulla nostra Penisola.

Per avere una visione d'insieme, ecco il QUANTILE 25% A 850 (1500 metri di altezza), lo scenario un po' più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di domenica 8 gennaio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili. E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela. E' un segnale positivo che i modelli inizino a mostrare scenari più invernali, nei prossimi giorni tali ipotesi potrebbero divenire più frequenti e finalmente probabili.

In altre parole, ad oggi sussiste il 25% di possibilità che l'isoterma 0° a 1500 metri abbracci gran parte d'Italia nella giornata di domenica 8 gennaio. Da notare i valori molto bassi in prossimità dell'Europa nord orientale che successivamente potrebbero determinare risvolti interessanti anche da noi.

Non ci resta che seguire le mosse dei principali modelli, ma riteniamo che l'inverno avrà ancora diverse frecce al proprio arco, pronte ad essere scoccate nel mese di gennaio. Continuate quindi a seguirci!

