Meteo 15 giorni: seconda notevole bordata di GELO e NEVE diretta verso l'Italia?

Gli indiani inviavano segnali di fumo, le mappe inviano segnali di gelo anche per il lungo termine, sebbene disturbati ancora da un po' di "vento" anticiclonico, che vorrebbe cioè appiattire una situazione che invece rimane decisamente turbolenta.



Sembra infatti possibile che, almeno per tutta la terza decade di febbraio, si reiteri la possibilità che correnti gelide da est raggiungano il nostro Paese ad intervalli, che l'anticiclone spinga verso nord e che sia possibile anche una parziale interazione con correnti perturbate atlantiche che viaggeranno basse di latitudine, pronte a portare la neve a quote anche prossime alla pianura, una cosa del genere insomma, anche se qui ancora decisamente estrema:

Appare evidente questa anomalia barica chiedendo lumi alla "regia" del modello americano che la vede piuttosto probabile proprio per la terza decade del mese, guardate infatti dove vengono collocati gli anticicloni a 5500m...

E' un Europa baricamente rovesciata con conseguenze che facilmente potete immaginare: interazione correnti fredde da est con correnti atlantiche da ovest e neve su molte regioni. Dove? Prestissimo per dirlo.



Intanto cerchiamo di capire dalla media degli scenari se è davvero cosi probabile una seconda bordata di freddo dopo quella in arrivo dalla serata di giovedì! In effetti lo è, guardate il freddo da est come cerca di "tenere un piede" nel Mediterraneo anche tra giovedi 18 e sabato 20 febbraio, è qualcosa di clamoroso:

E sono molte le carte che spingono la media a mostrarsi cosi come la vedete sopra, basta osservare la seguente per rendersi conto di cosa potrebbe potenzialmente prodursi in sede mediterranea per domenica 21 febbraio:

Il rischio neve tra giovedì 18 e sabato 20 risulterà comunque alto segnatamente sul medio e basso Adriatico, del resto il nocciolo gelido insisterà proprio tra i Balcani e quelle zone:

LINEA di tendenza tra giovedi 18 e mercoledi 24 febbraio:

-da giovedi 18 a sabato 20 febbraio: reiterazione del freddo sull'Italia, specie in Adriatico e al sud con nevicate anche sulle coste a tratti tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Calabria jonica, qualche nevicata possibile anche sul resto del sud a bassa quota e sul Riminese. Tempo migliore altrove ma ventoso e freddo.



-da domenica 21 a martedi 23 febbraio: attenuazione del freddo al centro e al sud ma con possibile accentuazione al nord, dove da martedì saranno possibili anche nevicate.



-da mercoledi 24 febbraio: moderato maltempo e nevicate a quote basse o pianeggianti al nord e forse sulla Toscana, sempre freddo al nord, più mite altrove, ma attendibilità bassa.