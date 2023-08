Meteo 15 giorni: seconda decade di agosto più STABILE! Farà molto CALDO?

Il nastro delle correnti atlantiche parzialmente ondulato, continuerà a lambire la nostra Penisola per tutta la prima decade di agosto. In particolare, sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali l'estate risulterà un po' zoppicante e lascerà il posto di tanto in tanto ai temporali. Anche sul resto d'Italia non si prevedono ondate di caldo ed il clima risulterà abbastanza in linea con le medie del periodo, anche se decisamente più stabile rispetto alle regioni settentrionali.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 9 agosto:

Come si può notare dalla cartina, le regioni settentrionali resteranno sotto il tiro dell'aria più fresca e moderatamente instabile proveniente dall'Atlantico (frecce blu), con rischio di temporali e temperature non eccessivamente alte. Il resto d'Italia godrà invece di situazioni meteorologiche nettamente migliori, ma senza punte di caldo eccessivo, considerando che saremo ancora nel periodo più caldo dell'anno.

A partire dal giorno 10 agosto, il flusso atlantico dovrebbe alzarsi di latitudine, favorendo l'espansione dell'alta pressione anche al nord ed in parte sull'Europa centrale. In altre parole, la nostra Penisola tornerà in piena estate.

Ecco infatti la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 14 agosto:

Dalla mappa pare evidente il sollevamento del flusso atlantico e l'invasione da parte dell'alta pressione, che riuscirà ad inglobare anche parte dell'Europa centrale. In altre parole, tempo stabile e soleggiato per tutti.

Farà molto caldo? Per rispondere a questa domanda, esaminiamo la mappa delle temperature a 1500 metri prevista per il medesimo giorno, ovvero lunedi 14 agosto, tenendo presente che l'isoterma + 20° a 1500 metri risulta un po' il limite tra il caldo moderato ed intenso:

Notiamo come gran parte del centro, le Isole e il meridione saranno avvolti da un caldo intenso. Più moderato appare invece il caldo al settentrione. Vedremo...

