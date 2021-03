Meteo 15 giorni: SCONQUASSO meteorologico per PASQUA!

Il mese di marzo dovrebbe concludersi senza troppi scossoni dal punto di vista meteo, con l'Italia tra le braccia di un mite e placido anticiclone.

La situazione è prevista invece cambiare radicalmente nei primi giorni di aprile, non solo in Italia, ma su tutta Europa. In sostanza, viene confermato un potente scambio meridiano comandato da aria molto fredda di matrice artica che, complice l'elevazione dell'alta pressione in Atlantico, verrà scaraventata verso il settore centro-occidentale del nostro Continente proprio nel periodo pasquale.

Gli scenari ufficiali dei principali elaborati optano quest'oggi per una deriva occidentale dell'aria fredda, con la costruzione di una depressione sul centro-ovest Europa che metterebbe il nord e parte del centro Italia sotto un tempo piovoso, ma non freddo.

La prima mappa è lo scenario ufficiale del modello americano imbastito questo pomeriggio per la giornata di Pasqua, ovvero domenica 4 aprile:

Guardate dove finirà l'alta pressione, addirittura a sud-ovest dell'Islanda. Questa mossa obbligherà l'aria fredda a scendere sull'estremo lembo occidentale del continente (frecce blu), attivando una risposta umida e piovosa sulla nostra Penisola, specie al nord e al centro.

La "tesi occidentale" è sposata oggi dalla maggior parte degli elaborati. Anche la media degli scenari del modello americano opta per una discesa fredda occidentalizzante per Pasqua, anche se maggiormente addossata al continente:

Aria fredda (frecce blu) verso l'Europa occidentale dove interverrà un marcato calo delle temperature. L'Italia verrebbe interessata dalla risposta mite ed umida con un clima piovoso specie al centro-nord, in un contesto non freddo.

Anche la probabilità di avere piogge superiori a 5mm sull'Italia nel periodo pasquale, sta salendo segnatamente al nord. La terza mappa mostra infatti la suddetta probabilità incentrata sempre per la giornata di Pasqua:

Al nord e su parte del centro la probabilità di avere piogge rilevanti a Pasqua viene giudicata ELEVATA sulle Alpi e l'alta pianura, MEDIA sul restante settentrione, la Toscana, l'Umbria e il nord delle Marche. Sul resto d'Italia la medesima probabilità viene al momento giudicata BASSA o NULLA.

Come se non bastasse, alcuni scenari del modello americano non hanno però abbandonato l'ipotesi che il freddo possa interessarci direttamente sotto Pasqua, senza derive occidentali, con cali termici e nevicate a quote basse specie al centro-nord:

Al momento questa ipotesi viene giudicata minoritaria da parte delle elaborazioni, ma merita di essere segnalata.

RIASSUMENDO: dalle elaborazioni odierne emerge la possibilità sempre più concreta di avere un periodo pasquale bagnato specie al nord e al centro, senza cali termici importanti e con la neve che riguarderà le Alpi solo a quote medio-alte; al sud e sulle Isole invece il clima potrebbe essere molto mite e senza precipitazioni rilevanti.

