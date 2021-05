Meteo 15 giorni: ruggito estivo bloccato sul nascere dai temporali

L'anticiclone subtropicale proverà ad abbracciare l'Italia nei primi giorni della prossima settimana, ma si tratterà di una modesta rimonta, che una nuova saccatura dovrebbe smantellare a suon di temporali, specie al nord e sul Tirreno.



Certo queste saccature sospingono temporaneamente anche aria più calda sul nostro meridione e su parte del centro, facendo credere che il passaggio stagionale stia ormai per avvenire.



In realtà prima di una vera affermazione dell'estate bisognerà attendere ancora . Ecco comunque il momento migliore della settimana: tra martedì 18 e mercoledì 19 la spallata dell'anticiclone dovrebbe regalare un bel sole quasi ovunque, salvo sul basso Adriatico, sul basso Tirreno e la dorsale appenninica meridionale, dove infiltrazioni di aria fresca da nord-ovest potrebbero indurre brevi temporali:

Già da giovedì 20 maggio ecco i temporali affacciarsi da ovest ed investire le regioni occidentali e poi la fascia centrale tirrenica:

Anche nei giorni successivi la situazione non dovrebbe modificarsi di molto: la saccatura rimarrà sostanzialmente stazionaria, dispensando precipitazioni al nord e su parte del centro, anche a carattere di rovescio o temporale. E' possibile che medio Adriatico e meridione restino spesso ai margini di queste precipitazioni, pur interessati da passaggi nuvolosi anche estesi.



Qui la mappa barica prevista per sabato 22 maggio, notate la depressione sul nord Italia con rischio di maltempo anche intenso:

L'attendibilità di questo scenario barico è alta perchè le mappe relative alla probabilità di precipitazioni indicano un alto rischio di precipitazioni al nord per il periodo in oggetto, discretamente probabili anche i fenomeni al centro, molto meno al sud:

A livello termico, a causa del costante richiamo di aria calda sul meridione, la probabilità che al sud si verifichino temperature estive pare alta, piuttosto alta anche al centro, mentre al nord spesso i valori risulteranno freschi e anche leggermente inferiori alla media del periodo:

IN SINTESI il TEMPO da MARTEDI 18 a MARTEDI 25 MAGGIO:

martedì 18 maggio: al nord e al centro tempo buono, variabile al sud con spunti temporaleschi o rovesci di pioggia pomeridiani, specie sul basso Tirreno, la dorsale appenninica e il basso Adriatico. Ventilato e gradevole.



mercoledì 19 maggio: bella giornata ovunque, piuttosto calda.



da giovedì 20 maggio a sabato 22 maggio: instabile o molto instabile al nord con piogge e temporali, instabile con rovesci al centro, specie all'interno e in Appennino, scarsamente coinvolta la Sardegna, un po' di nuvolaglia al sud ma con fenomeni scarsi o assenti e probabilmente limitati alla Campania. Caldo al sud.



domenica 23 maggio: ultimi rovesci sul nord-est e sulla Romagna, temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica del centro, bello altrove, ventilato, calo termico al sud, valori in aumento al nord.



lunedì 24 maggio e martedì 25 maggio: nuovi probabili disturbi temporaleschi tra nord e centro, tempo migliore al sud.