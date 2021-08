METEO 15 GIORNI: ROTTURA ESTIVA o estate ad oltranza?

Cosa bolle in pentola per la terza decade di agosto in Italia? Ricordiamo che con il mese di agosto termina l'estate meteorologica, iniziata esattamente tre mesi prima, ovvero il 1 giugno.

I modelli odierni optano per un cambiamento maggiormente organizzato segnatamente al centro-nord, ma non contemplano ancora una rottura stagionale decisa, in grado di portare le tanto sospirate precipitazioni anche al sud.

Il nord e parte del centro avranno comunque alcuni temporali associati ad un calo delle temperature, mentre il meridione e le Isole non dovrebbero essere toccate se non in minima parte da questa situazione.

Analizziamo la mappa estrapolata dal modello americano valida per martedi 24 agosto:

Cosa notiamo? Per prima cosa la spinta dell'alta pressione delle Azzorre verso nord, in direzione delle Isole Britanniche e l'Islanda. Questa mossa faciliterebbe la discesa di correnti fresche ed instabili verso l'Europa centrale e il centro-nord della nostra Penisola.

Di conseguenza alcuni temporali interesserebbero l'Italia centro-settentrionale conditi anche da un deciso calo delle temperature. Il meridione e le Isole resteranno invece tra le braccia dell'alta pressione, ma potranno apprezzare lo stesso temperature non particolarmente elevate stante l'arrivo di flebili correnti occidentali.

Questa tendenza ad una nuova dicotomia climatica tra nord e sud risulta ancora più evidente nell'analisi del modello americano prevista per sabato 28 agosto:

Notate come tutta l'Europa centro-settentrionale sia abbracciata da una vistosa circolazione depressionaria con clima fresco e molto instabile. Le regioni settentrionali si troveranno al limite, ma potrebbero beneficiare lo stesso di transiti temporaleschi da ovest verso est (frecce blu).

Nulla di tutto ciò accadrebbe invece al centro e soprattutto al meridione, che resteranno ingabbiate in una zona anticiclonica dal clima abbastanza caldo e asciutto.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località