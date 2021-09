Meteo 15 giorni: rotta verso l'autunno con MALTEMPO in agguato su...

Il tempo segue i binari stagionali senza troppe azioni bizzarre. Fisiologicamente il flusso zonale atlantico tende ad abbassarsi di latitudine con il passare delle settimane mentre la cintura degli anticicloni tende gradualmente ad arretrare verso sud.



Ne consegue un tempo sempre più variabile e fresco, a tratti anche perturbato, che coinvolge inizialmente solo nord e centro, da ottobre generalmente anche il sud.



Questo andamento classico della stagione negli ultimi 40 anni, molto più che nel precedente cinquantennio, è stato a tratti disturbato dalla presenza ostinata dell'alta pressione, che ha mutato gli assetti barici, accentuando la durata dei periodi asciutti, oppure costringendo depressioni a rimanere confinate su porzioni ristrette di territorio provocando insolite alluvioni ottobrine(si pensi ad esempio alla Sardegna).

Dietro ogni anomalia barica o atmosferica che sia non si deve per forza vedere la regia dell'uomo, la natura non è lineare, aspettarsi un comportamento in stile "intelligenza artificiale" è impossibile, questo non toglie responsabilità allo sfruttamento dei suoli e al comportamento egoista che abbiamo adottato, ma serve per ragionare.

Dunque che tempo farà da venerdì 24 a fine mese?

Un tempo votato all'instabilità al nord e su parte del centro e della Sardegna, come si nota da questa mappa prevista proprio per venerdì 24 settembre, che mostra un vortice depressionario tentare di sfondare da ovest:

Al momento l'ipotesi più probabile, ma la spunta di poco, è che riesca in qualche modo a sfondare entro sabato 25 portando temporali su mezza Italia:

Lunedì 27 il vortice dovrebbe allontanarsi verso i Balcani, lasciando l'Italia sotto la parziale protezione di un campo di alta pressione, garanzia di un certo miglioramento del tempo, sia pure ancora in un contesto ancora spiccatamente variabile, specie al nord, soggetto ad un flusso di correnti nord-occidentali piuttosto teso.

Entro fine mese ecco un'altra figura depressionaria visitare il centro Europa e provare a raggiungere anche parte del nostro Paese, cercando di avvicinarci sempre di più alla stagione autunnale con piogge che coinvolgerebbero soprattutto nord e regioni tirreniche:

IN SINTESI il periodo tra il 25 e il 30 settembre:

Tempo a tratti instabile al nord e al centro con precipitazioni sparse, alternate a finestre di bel tempo, clima gradevole, fresco al mattino, mite al pomeriggio, al sud più sole, caldo moderato e minori occasioni di precipitazioni.