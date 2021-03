Meteo 15 giorni: prospettive di tempo DINAMICO con la PIOGGIA che non mancherà su alcune regioni

Esaurita la fase debolmente fredda da est che ci accompagnerà fino al termine della prima decade mensile, spazio all'ovest! Non avremo il passaggio di perturbazioni intense, ma un veloce fluire di corpi nuvolosi inseriti in un nastro trasportatore praticamente rettilineo che dall'Oceano arriverà fino da noi.

Il messaggio dell'Atlantico cadenzerà ovviamente il tempo di casa nostra; solitamente, quando le correnti si presentano molto veloci, difficilmente ospitano perturbazioni importanti in grado di arrecare grossi accumuli di pioggia. Avremo in sostanza un regime di spiccata variabilità in perfetta linea con la primavera meteorologica ormai in essere.

Questa è la situazione prevista questo pomeriggio dal modello americano per sabato 13 marzo:

Sulla mappa si notano tre corpi nuvolosi distinti, inseriti nel flusso umido e mite proveniente da ovest (frecce rosse).

In questi casi le precipitazioni più intense (si fa per dire) si presentano sulle Alpi, su parte del nord-est e lungo il versante tirrenico, ovvero su quelle regioni che si trovano sopravvento al flusso portante da ovest. Si tratta in genere di piogge locali e non continuative, alternate comunque a fasi di tempo soleggiato e molto mite.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 17 marzo, si nota una situazione molto simile alla precedente, con scarse novità:

Ancora correnti quasi rettilinee con variabilità e mitezza sullo Stivale. Solo a seguire il flusso atlantco potrebbe iniziare ad ondulare maggiormente proponendo forse dei passaggi più incisivi, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

Anche la media di tutti gli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per sabato 13 marzo, mostra uno scenario molto simile a quello sopra esposto:

RIASSUMENDO: la seconda decade mensile si annuncia quindi mite, ventilata e con qualche pioggia locale specie al nord-est, lungo il Tirreno e le aree interne. Non mancheranno ovviamente spazi soleggiati anche franchi soprattutto nelle aree che si troveranno sottovento al flusso portante occidentale, ad esempio le regioni adriatiche e parte del nord-ovest.

