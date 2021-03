Meteo 15 giorni: probabile ondata di maltempo

Dopo la Pasqua arriverà un'ondata di maltempo in grado di coinvolgere tutto il Paese? La situazione è ancora lungi dall'essere definita chiaramente. Perciò ci affidiamo a speciali mappe probabilistiche, specifiche per le previsioni a lungo termine, che potrebbero aiutarci a comprendere meglio la situazione prevista.

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: un serio peggioramento potrebbe intervenire sull'Italia tra martedì 6 e mercoledì 7 aprile, colpendo soprattutto il nord, ove il modello indica la possibile formazione di una depressione al suolo molto profonda con piogge, temporali e nevicate anche a quote basse, come si nota in questa mappa:

In seguito la depressione colpirebbe il centro e il sud determinando anche lì rovesci, grandinate, temporali e colpi di vento.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia o neve più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: le zone che potrebbero colpire dalle maggiori precipitazioni sono le seguenti: dapprima il nord, dove i quantitativi di pioggia potrebbero risultare anche rilevanti, poi il medio e basso Tirreno:









REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di freddo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: se la saccatura dovesse davvero colpire in pieno l'Italia con il suo carico di aria fredda, indubbiamente torneremo a sperimentare condizioni di freddo quasi invernale, guardate cosa si prevede in questa mappa termica a 1500m prevista per mercoledì 7 aprile:

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: Riteniamo che l'anomalia negativa più marcata possa riscontrarsi tra martedì 6 e giovedì 8 aprile, con i valori che potrebbero portarsi almeno 4-5 gradi al di sotto delle medie stagionali a 1500m, come si nota da questa mappa:

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità è alta proprio nell'intervallo di tempo tra il 7 ed il 9 aprile, guardate questa mappa che mostra con una scala di colori dove sarà più probabile la formazione della bassa pressione (in verde la probabilità maggiore, sebbene non superiore al 45%, pertanto la previsione resta incerta e complessa:

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: con una circolazione ciclonica simile venti a rotazione ciclonica colpirebbero dapprima il nord, poi anche il resto del Paese, seguiti da una sostenuta ventilazione settentrionale fredda ma vieppiù secca.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: la previsione del maltempo previsto si presta a variazioni anche notevoli, stante la notevole incertezza dell'esatta direzione che prenderà l'aria fredda muovendosi verso sud.



Considerata la notevole distanza temporale ti consigliamo di continuare a seguire i nostri nuovi aggiornamenti per avere sempre la previsione realmente più probabile, MeteoLive.it continuerà a monitorare la situazione per te e a segnalarti le condizioni meteo più RILEVANTI previste per i prossimi 15 giorni.