Meteo 15 giorni: Primo Maggio sotto la PIOGGIA al nord, poi NUOVA RIVOLUZIONE delle correnti...

C'è davvero tanta carne al fuoco sul tempo a medio e lungo termine in Italia. La primavera salirà in cattedrà, scompaginando l'evoluzione nelle elaborazioni con l'inevitabile calo della loro affidabilità anche a pochi giorni dalla scadenza previsionale.

Ad un'attenta analisi si riescono però a scorgere due diverse linee guida che il tempo potrebbe seguire nei prossimi 15 giorni sul Bel Paese. La prima verrà lasciata in eredità dal tempo della settimana prossima, ovvero un flusso di correnti miti e umide da sud-ovest con bersaglio primario le regioni settentrionali e parte del centro.

La situazione estrapolata oggi dal modello americano per sabato 1 maggio è infatti molto eloquente:

Italia divisa in due dal punto di vista atmosferico: il nord e le regioni centrali tirreniche in compagnia della pioggia, mentre il sud e il medio-basso Adriatico sotto un caldo sole indotto da correnti africane abbastanza calde e secche (frecce rosse).

Questa situazione si manterrà in piedi indicativamente per tutto il primo week-end di maggio, poi il tempo potrebbe stupirci con una nuova rivoluzione delle masse d'aria e delle correnti.

Osservate la vasta depressione situata in Atlantico; secondo molte elaborazioni, invece di avanzare verso l'Europa, potrebbe isolarsi sul posto, girando a vuoto come una trottola nei giorni a seguire, puntando addirittura verso sud. Ecco una mappa che mostra la possibile evoluzione in Europa nella giornata di martedi 4 maggio:

Così facendo, alzerebbe inevitabilmente un promontorio anticiclonico più ad est che secondo le mappe attuali avrebbe un asse troppo occidentale rispetto all'Italia. Ciò determinerebbe il ritorno di correnti orientali fresche da est o da nord (frecce blu) con instabilità sparsa sull'Italia, anche al meridione, mentre una fase di caldo e stabilità interesserebbe l'Europa occidentale.

Questa evoluzione è al momento quotata attorno al 35-40%. Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questo nuovo capitombolo atmosferico!

