Meteo 15 giorni: primi giorni di settembre tra CALDO e TEMPORALI?

Cosa bolle in pentola per i primi giorni dell'autunno meteorologico, ovvero di settembre, in Italia? Premettiamo che la situazione è molto confusa, ma il modello americano quest'oggi cambia un po' le carte in tavola circa l'evoluzione meteorologica a medio e lungo termine.

Fino a ieri le correnti fresche settentrionali sembrava dovessero sforare anche nei primi giorni del nuovo mese. Oggi invece l'alta pressione viene vista rimontare al meridione e su parte del centro, lasciando la palla ai temporali solo al nord.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di giovedi 2 settembre:

Urgono ovviamente molte conferme, ma secondo il modello americano si tornerebbe alla dicotomia climatica tra nord e sud che aveva caratterizzato il mese di luglio. In altre parole, rischio di temporali anche forti al nord e su parte del centro, caldo in aumento al meridione e sulle Isole con temperature superiori alle medie del periodo.

La medesima situazione, sempre secondo il modello di oltre oceano, potrebbe mantenersi in piedi per gran parte della prima decade di settembre. Ecco infatti la situazione meteo estrapolata dal modello americano per domenica 5 settembre:

Nord e centro nel mirino delle correnti sud-occidentali con rischio di temporali. Al sud e sulle Isole ancora bel tempo e piuttosto caldo per il periodo.

