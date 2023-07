Meteo 15 giorni: primi giorni di agosto con l'estate che non fa paura?

Una prima parte di agosto senza la scomoda presenza dell'alta pressione africana? Secondo le prime analisi disponibili sembra essere così. Il mostro bollente dovrebbe starsene a casa sua ed essere sostituito dal più gentile anticiclone delle Azzorre. Quando è presente questa figura barica, il tempo sull'Italia è sempre abbastanza clemente, sia dal punto di vista del caldo, sia per i temporali che difficilmente raggiungono intensità eccessive.

Di seguito, la media termica degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida per mercoledi 2 agosto:

Le buone notizie sono espresse anche da questa mappa. Il caldo intenso dovrebbe starsene lontano dai nostri lidi, che saranno invece raggiunti da un caldo nella norma e sopportabile. Ricordiamoci comunque che stiamo vivendo il periodo più caldo dell'anno, di conseguenza non aspettiamoci il fresco.

Dal punto di vista sinottico, questa dovrebbe essere la situazione per il medesimo giorno:

Il tempo non sarà completamente stabile, quantomeno al centro e al nord, stante l'ingerenza di correnti nord-occidentali debolmente instabili che potrebbero facilitare la nascita di qualche temporale. Più stabile sarà invece il tempo al meridione e sulle Isole, ma in un contesto sempre abbastanza ventilato e senza caldo soffocante.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 6 agosto, la situazione non sembra mutare molto nella sostanza:

Il caldo intenso potrebbe fare qualche passo avanti e toccare con l'isoterma + 20° a 1500 metri le due Isole Maggiori. Sul resto d'Italia persisterà invece un caldo nel complesso sopportabile.

Infine, questa è la probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero domenica 6 agosto. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia e/o temporali medio-alta al nord, più bassa al centro e praticamente nulla al sud e sulle Isole.

