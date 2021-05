Meteo 15 giorni: prima seria ONDATA di CALDO sull'Italia?

Forse ci siamo! L'ultima settimana di maggio potrebbe portare allo scoperto l'anticiclone africano. Si tratta di una previsione ancora lontana e che necessita di molte conferme. Tuttavia, sembra plausibile una sua prima invasione che riguardera essenzialmente le regioni centro-meridionali della nostra Penisola.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri estrapolate dallo scenario ufficiale del modello americano per la giornata di giovedi 27 maggio. Vi diciamo anche che la media di tutti gli scenari del modello medesimo e per lo stesso giorno contempla in sostanza la stessa cosa:

Ecco l'invasione calda dall'Africa che con la sua classica gobba prenderà di mira le nostre regioni centro-meridionali con valori termici di tutto rispetto. Le temperature aumenteranno anche al nord, ma si manterranno su valori decisamente accettabili, edulcorati anche da qualche temporale locale.

Questa breve fiammata africana dovrebbe durare fino a venerdi 28 maggio; a seguire, aria più fresca da nord-ovest dovrebbe mettere a tacere il famigerato gobbo con temperature decisamente più accettabiili da nord a sud. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per domenica 30 maggio:

Correnti più fresche e qualche temporale locale dovrebbero ricacciare il caldo verso il nord Africa a favore di una situazione più gradevole.

Se poi con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 1 giugno, notiamo che il nuovo mese potrebbe iniziare sotto il segno dell'instabilità e del clima fresco quantomeno al nord e al centro:

Vedremo se questa tesi verrà confermata o meno dalle prossime elaborazioni: per il momento restate sintonizzati su MeteoLive.

