Meteo 15 giorni: prima il fresco, poi il caldo, poi altre sorprese dopo FERRAGOSTO!

Le fresche correnti nord atlantiche arrivate ieri nel Mediterraneo hanno prodotto una notevole rinfrescata su tutta Italia. Le temperature sono scese fin sotto le medie del periodo da nord a sud, ma il calo termico raggiungerà il suo apice nella giornata di lunedì e la notte successiva, quando potremo addirittura avvertire i brividi del freddo in piena notte nelle località interne e in collina.

Pensate che nelle campagne della Val Padana, nelle valli alpine e prealpine, nonché nelle valli appenniniche, potremo raggiungere i 9-12°C nel cuore della notte di martedì.

Ma come visto in questo articolo, il fresco non durerà a lungo. A partire da giovedì 10 Agosto l'anticiclone tornerà a prendere possesso del Mediterraneo e logicamente anche le temperature torneranno a salire su tutto lo Stivale.

Ma la novità è proprio questa: al momento non si intravedono potenti ondate di caldo! Le temperature aumenteranno, è certo, ma non saranno eccessivamente alte.

Anche il periodo di Ferragosto si preannuncia generalmente stabile e caldo, ma senza particolari estremi. Difatti la mappa delle anomalie termiche del 15 Agosto ci mostra una situazione di normalità. Insomma le temperature di Ferragosto saranno grossomodo in linea con le medie del del periodo o al più leggermente superiori.

Delle papabili sorprese sono presenti nella settimana di Ferragosto, ovvero quando ci ritroveremo tra il 16 e il 18 Agosto. Il centro americano GFS propone un indebolimento dell'anticiclone e l'intrusione di correnti instabili da nord. Queste favorirebbero il ritorno dell'instabilità convettiva (i temporali) specie al centro e al nord Italia.

Queste occasionali intrusioni fresche dai quadranti settentrionali contribuiranno a tener alla larga il caldo estremo sub-tropicale. Difatti le anomalie su scala più ampia, ovvero su cinque giorni tra 15 e 20 Agosto, ci mostrano una situazione di normalità o simil-normalità in Italia.