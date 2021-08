Meteo 15 giorni: prima decade di settembre ancora a RISCHIO TEMPORALI, ma...

Il rombo del temporale echeggerà ancora tra le regioni italiane? Nei primi giorni di settembre la situazione sinottica si manterrà ancora favorevole allo sviluppo di instabilità in Italia, seppure non in maniera severa e continuativa.

Sul finire della prima decade invece l'alta pressione proverà a portare un po' di stabilità anche se probabilmente non si tratterà della classica estate settembrina.

La media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per domenica 5 settembre mostra una situazione ancora potenzialmente instabile sul nostro Paese:

Notate l'alta pressione delle Azzorre defilata in Atlantico e l'anticiclone africano a casa sua, in prossimità del Continente Nero. Sull'Italia spiccherà un flusso di correnti occidentali moderatamente instabili che sarà causa di temporali specie al centro-nord e nelle ore pomeridiane. Non si tratterà di fenomeni diffusi, ma alternati ad occhiate di sole anche generose.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a giovedi 9 settembre, notiamo l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre in direzione dell'Europa.

Geopotenziali in aumento anche sull'Italia con generali condizioni di bel tempo e temperature in aumento da nord a sud. Si tratterà della classica estate settembrina? Probabilmente no, ma ne riparleremo nei prossimi giorni; continuate quindi a seguirci!

