METEO 15 GIORNI: prima decade di agosto tra CALDO e TEMPORALI anche FORTI in Italia

Cosa potrebbe succedere nella prima decade di agosto dal punto di vista meteo in Italia? Come abbiamo già anticipato, saranno due gli attori protagonisti sulla scena meteorologica italiana. Da una parte avremo il bollente anticiclone africano che di tanto in tanto proporrà le sue propaggini verso di noi, "infuocando" il clima soprattutto del centro-sud. Dall'altra la grossa ruota delle correnti atlantiche che potrebbero interessare a più riprese le regioni centro-settentrionali determinando la costruzione di temporali anche intensi.

La mappa estrapolata dal modello americano per giovedi 5 agosto mostra molto bene quanto detto poco sopra:

Regioni settentrionali e parte del centro sotto correnti fresche atlantiche e possibili temporali anche localmente intensi. A questa situazione si contrapporrà il caldo e la stabilità che saranno presenti sul settore centro-meridionale italico dove interverrà un lembo dell'alta pressione africana.

A seguire, l'alta pressione tenderà ad espandersi verso nord e tra sabato 7 e domenica 8 agosto metterà tutta l'Italia sotto il sole e il caldo:

Osservate però la veemenza delle correnti atlantiche poco più a nord che piegheranno quasi subito la testa all'alta pressione, facendola abbattere verso levante. In questo modo il nord e parte del centro potrebbero essere reinteressati da aria instabile a partire da martedi 10 agosto:

Temporali al nord e su parte del centro, bello e caldo al sud e sulle Isole. In sostanza sembra che il copione dell'ultima parte di luglio non venga troppo modificato; continuate però a seguirci in quanto le sorprese potrebbero essere sempre dietro l'angolo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località