METEO 15 GIORNI: poche garanzie di stabilità sulla nostra Penisola

Anche quest'oggi non siamo ancora in grado di promettervi la stabilità completa sul fronte meteorologico in area mediterranea. L'alta pressione delle Azzorre c'è, ma seguita a restare defilata troppo ad ovest, puntando il suo naso in direzione delle Isole Britanniche e della Scandinavia.

Fin tanto che l'alta pressione resterà così sbilanciata, in Italia avremo sicuramente belle giornate di sole, ma non avremo la garanzia che la stabilità possa durare più di qualche giorno.

Le prospettive fino alla metà del mese sono di un tempo nel complesso inaffidabile. Ciò non significa perturbato da situazioni di maltempo intense e durature, ma ricalca il comportamento instabile dell'atmosfera, che resterà propensa alla creazione di acquazzoni o temporali laddove le condizioni orografiche e termiche saranno favorevoli alla produzione di questi fenomeni.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dalla media di tutti gli scenari del modello americano valida per domenica 13 giugno:

L'estate si presenterà ben salda tra il vicino Atlantico e le Isole Britanniche. Sul resto del Continente, Italia compresa, si rinnoveranno condizioni variabili o instabili con il rischio sempre concreto di rovesci o temporali, meno frequenti sulle Isole e le estreme regioni meridionali.

Il quadro termico non presenterà ovviamente punte di caldo...anzi, potrebbe essere addirittura fresco laddove i temporali indugeranno maggiormente.

Se con un balzo virtuale ci proiettiamo con la media degli scenari americana fino a giovedi 17 giugno, notiamo pochi progressi nel campo della stabilità sul nostro Paese:

Alta delle Azzorre sempre lontana dalla scena italiana, anche se l'anticiclone africano potrebbe proteggere le Isole e il meridione con un tempo complessivamente buono. Il resto della Penisola vivrà ancora una situazione variabile o instabile con il rombo del tuono sempre dietro l'angolo.

