Meteo 15 giorni - PIOGGIA? Solo a "spizzichi e bocconi", ma cosÃ¬ non basta!

Ancora niente di nuovo dal fronte occidentale. Anche il mese di aprile non si presenta incline alle perturbazioni da ovest, le uniche in grado di portare un carico idrico cospicuo a quelle regioni che aspettano con ansia una pioggia esulante dalle classiche 4 gocce o dai 2-3mm che nemeno riescono a bagnare il terreno.

Per fortuna non ci sono alte pressioni in vista; di conseguenza niente anticipi estivi, completamente fuori luogo e deleteri in questo periodo. Si continuerà infatti con correnti mediamente orientali, piuttosto fredde per il periodo, che stante l'azione del sole, potrebbero innescare qua e la alcuni rovesci o temporali da nord a sud.

Ecco la mappa sinittoca imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per mercoledi 12 aprile:

Atlantico ancora bloccato a doppia mandata. Resteranno però in piedi impulsi di aria fredda di matrice orientale che sulla nostra Penisola saranno forieri di un tempo instabile e abbastanza fresco.

Ecco la probabilità di pioggia a scala europea valida per il giorno seguente, ovvero giovedi 13 aprile:

Tutto secco, bruciato dal solito anticiclone sulla Penisola Iberica. Per fortuna la nostra Penisola resterà nel comparto instabile delle correnti, con possibilità di rovesci e qualche temporale da nord a sud, in un contesto abbastanza fresco.

La "pacchia" però potrebbe non durare molto; la pressione anticiclonica sull'Iberia a lungo andare potrebbe influenzare anche il tempo di casa nostra; si spera ovviamente che ciò non succeda. La mappa della probabilità di pioggia a scala italica per sabato 15 aprile fortunatamente non sembra andare verso la direzione di cui sopra (In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

A parte le due Isole Maggiori che presenteranno una probabilità di pioggia bassa, il resto d'Italia manterrà una probabilità di pioggia media o elevata, segno della probabile prosecuzione del clima instabile e non caldo sulla nostra Penisola.

