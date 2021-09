Meteo 15 giorni: PIOGGIA in arrivo sulle rinsecchite lande italiche? Forse!

Non solo gli agricoltori, ma un po' tutti ci sentiamo come Renato Pozzetto nella sua bella interpretazione da contadino nel film "Il ragazzo di campagna".

A parte alcune (poche) regioni fortunate, gran parte d'Italia sta pregando affinchè il cielo elargisca un po' d'acqua, ma soprattutto che una volta arrivata, l'acqua non cada addirittura in eccedenza, passando dal nulla al troppo in una manciata di giorni come spesso è accaduto in passato.

I tentativi di far piovere sull'Italia nella seconda decade di settembre anche oggi ci sono; il problema è portarli a destinazione per via dei mille "ostacoli altopressori" che si parano davanti.

La prima mappa mostra uno scenario alternativo del modello americano valido per martedi 14 settembre:

La pioggia che arriva da ovest, ovvero dalla Penisola Iberica, come nelle situazioni piovose più classiche. Notate dove finirebbe l'alta pressione: molto a nord alle latitudini della Scandinavia. In questo modo la depressione iberica avrebbe campo libero e potrebbe spostarsi verso levante con il suo carico piovoso, specie al centro e al nord.

La mappa seguente si riferisce a tre giorni dopo, ovvero venerdi 17 settembre:

Tutto il centro-nord sarebbe sotto piogge più o meno intense, in compagnia dell'Europa centrale ed occidentale. Il meridione e la Sicilia resterebbero un po' ai margini di questo cambiamento, ma potrebbero essere interessate successivamente.

Le possibilità che questo scenario diventi reale al momento sono sotto il 50% , di conseguenza non bassissime, ma nemmeno troppo elevate.

Vi risparmiamo infatti altre mappe che vedono il solito allungo altopressorio rosso sull'Italia e il Mediterraneo, procastinando ancora l'arrivo delle gocce dal cielo ormai benedette.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione, continuate quindi a seguirci!

