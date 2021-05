Meteo 15 giorni: PIOGGE e TEMPORALI sempre in agguato, poche pause soleggiate

I cieli del nostro Paese verranno solcati da nubi, piogge e temporali ancora a lungo. Nel ventaglio delle elaborazioni modellistiche non emerge ancora una zona anticiclonica in grado di tenere testa alle correnti instabili nord atlantiche, se non per brevi periodi.

Quest'anno il mese di maggio non si travestirà da "anticipo estivo" come troppe volte è successo in passato, ma seguiterà a manifestare la sua indole primaverile che si esprimerà con un tempo assai mutevole e scarsamente incline ad ondate di caldo in Italia.

La prossima settimana si conferma per buona parte piovosa e fresca sull'Italia, specie al centro e al nord. Anche la sua parte finale resterà all'insegna dell'instabilità come mostra questa mappa valida per venerdi 14 maggio:

Una conca di aria fredda alle quote superiori aleggerà sull'Europa centrale e il centro-nord della nostra Penisola, esaltando acquazzoni e temporali in un contesto abbastanza fresco. Non pioverà sempre, ma le eventuali schiarite saranno brevi e transitorie, subito surclassate dall'acquazzone di turno.

Anche la mappa della probabilità di avere piogge maggiori di 5mm sull'Italia nella medesima giornata (venerdi 14 maggio), mostra valori elevati in corrispondenza del settentrione, specie in prossimità delle aree montuose:

La medesima probabilità viene altresì giudicata MEDIA nelle aree interne del centro-sud dove potrebbero svilupparsi temporali nel pomeriggio.

Quando avremo un po' di stabilità in Italia? Il modello americano imbastito questo pomeriggio mostra un frangente relativamente più stabile e gradevole (più che caldo) sull'Italia nella giornata di lunedi 17 maggio:

Un piccolo cuneo anticiclonico potrebbe farsi strada sgomitando in mezzo alle depressioni. Questa situazione sarebbe comunque garanzia di una pausa soleggiata e gradevole sull'Italia da nord a sud, prima dell'arrivo di nuovi attacchi perturbati attesi durante la terza settimana di maggio.

In definitiva: tempo ancora inaffidabile sull'Italia a parte una parentesi più stabile tra lunedi 17 e martedi 18 con bel tempo su quasi tutto il Paese. A seguire nuova instabilità e maltempo a partire dal nord.

