Meteo 15 giorni: PIOGGE e TEMPORALI in arrivo da ovest su molte regioni?

La fase instabile che interesserà il centro-sud e le Isole tra venerdi e domenica, sarà seguita da una blanda rimonta dell'alta pressione sull'Italia; tutto ciò in attesa che una depressione si muova dalla Penisola Iberica verso di noi nell'arco della prossima settimana, garantendo la pioggia su molte regioni.

La speranza che possa piovere anche in zone dove da mesi non cade acqua dal cielo resta in piedi, ma i modelli non riescono ancora a trovare una via comune. La probabilità quindi non riesce ad aumentare più di tanto anche se la scadenza previsionale tende ad avvicinarsi.

La prima mappa mostra uno scenario imbastito questo pomeriggio dal modello americano valido per mercoledi 15 settembre:

Questa mappa promette l'arrivo della pioggia da ovest, dopo una breve parentesi anticiclonica che si avrà tra lunedi 13 e martedi 14 settembre. Le correnti meridionali farebbero peggiorare il tempo prima sul nord-ovest e la Sardegna, poi anche sul restante centro-nord nei giorni seguenti.

Per il momento questa mappa resta ancorata al campo delle ipotesi più fortunate imbastite questo pomeriggio dal modello di oltre oceano.

La seconda mappa sarebbe il seguito della storia ovvero la cartina prevista per venerdi 17 settembre:

Depressione all'altezza del Mar Ligure con piogge e temporali estesi a quasi tutta l'Italia e accompagnati da temperature in calo.

Secondo i nuovi standard climatici ci sembra una mappa dalla realizzazione quasi impossibile...peccato che dovrebbe essere praticamente la norma per la metà di settembre. La probabilità di riuscita si attesta ancora tra il 40 e il 45%, senza guadagnare molti punti.

Tutto dipenderà dalla forza della depressione ispanica di spingersi verso levante, sperando ovviamente che la figura perturbata non resti arenata sul posto con conseguenze poco inclini alla pioggia sulle nostre lande.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località