Meteo 15 giorni: PIOGGE ABBONDANTI in arrivo nella seconda decade di aprile?

La prossima settimana dovrebbe essere caratterizzata da condizioni di variabilità, stante il transito della coda di alcune perturbazioni dirette soprattutto verso l'Europa centrale. Un tempo nel complesso mite e con qualche pioggia sull'Italia.

Il secondo fine settimana di aprile vedrà invece il temporaneo ritorno dell'alta pressione che con un cuneo mobile dall'Europa occidentale, si porterà verso l'Italia. La vediamo attraverso la media degli scenari del modello americano valida per sabato 9 aprile:

L'alta pressione dovrebbe garantire bel tempo su tutta l'Italia a parte qualche nube al nord senza conseguenze, il tutto accompagnato da un clima nel complesso mite.

Una situazione di stabilità che stando alle mappe di oggi non dovrebbe durare. Notate infatti la fervente azione depressionaria in Atlantico con alcune perturbazioni in avvicinamento alla nostra Penisola.

Lentamente, la figura depressionaria sostituirà l'alta pressione all'inizio della seconda decade mensile, apportando piogge anche abbondanti al nord e al centro. A tal proposito vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per martedi 12 aprile:

Saccatura in azione sul Mediterraneo con una perturbazione che sarà causa di piogge anche consistenti, specie al nord e al centro, ma in un contesto mite.

A tal proposito, vi mostriamo la probabilità di pioggia imbastita questa mattina dal modello americano proprio per martedi 12 aprile:

Probabilità di pioggia ELEVATA su buona parte del nord e del centro, addirittura MOLTO ELEVATA sull'arco alpino occidentale. Probabilità MEDIA sulla Sardegna e parte del meridione, BASSA solo all'estremo sud e sulla Sicilia.

