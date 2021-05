METEO 15 GIORNI: piccolo tentativo estivo, subito soffocato dai TEMPORALI

Niente da fare per la stabilità duratura ed un eventuale decollo estivo sull'Italia. In alcuni frangenti l'alta pressione africana sembra uscire allo scoperto, ma viene sistematicamente soffocata dalle correnti atlantiche o da aria più fredda proveniente dal nord-est Europa.

E' una lotta senza esclusione di colpi che per il momento sta ritardando l'ingresso della stabilità duratura sul Mediterraneo.

Un tentativo di invasione dell'alta pressione africana, essenzialmente al centro e al sud, viene contemplato dalle mappe per la fine della settimana prossima, ma avrà vita corta.

L'analisi del modello americano valida per sabato 5 giugno mostra la gobba anticiclonica in piena azione sull'Italia:

Nord Italia sotto variabilità, centro-sud sotto il sole e un caldo estivo indotto dall'espansione dell'alta pressione africana verso nord.

Sembra tutto pronto per una partenza estiva in grande stile...invece non sarà così! Se con un balzo virtuale ci spostiamo a lunedi 7 giugno, notiamo una situazione barica completamente modificata:

Cosa succederà in sostanza? Si alzerà in maniera spropositata la pressione sul Vicino Atlantico e di rimando tenderà a deprimersi il Mediterraneo e l'Italia, divenendo bersaglio di aria fresca da nord-est (frecce blu).

Il caldo e la stabilità diverranno presto un ricordo, sostituite da tempo instabile e fresco specie sotto i rovesci ed i temporali. La grande estate sarà di competenza della Penisola Iberica ed in parte del Regno Unito, dove avremo anche un consistente aumento delle temperature.

Se allunghiamo lo sguardo fino al termine della prima decade di giugno, le notizie al momento non sono per nulla incoraggianti:

In affanno sia l'alta pressione delle Azzorre (disposto molto ad ovest) sia l'alta pressione africana (adagiata nei suoi luoghi di origine). Ne conseguirà una diffusa instabilità sull'Italia con temperature non all'altezza della stagione in corso.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località