Meteo 15 giorni: più TEMPORALI e meno CALDO nei primi giorni di AGOSTO

Dopo un mese di luglio terribile dal punto di vista del caldo e della siccità, uno tra i mesi di luglio peggiori dell'ultima storia recente, si guarda con maggiore fiducia ed anche un po' di preoccupazione all'ultimo mese dell'estate meteorologica, ovvero agosto.

C'è la preoccupazione che si possa bissare un agosto 2003 (e sarebbe un dramma per tutti), ma c'è anche la consapevolezza che forse la natura potrebbe indirizzare i suoi binari verso un mese termicamente più normale e senza siccità estreme da nord a sud.

Se ci fidiamo delle mappe a medio e lungo temine oggi disponibili, almeno fino ai primi giorni del nuovo mese non si notano situazioni allarmanti sotto il profilo del caldo e della siccità, anzi, l'inizio del mese potrebbe essere maggiormente gradevole e scandito anche da alcuni temporali.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 4 agosto:

Notiamo una situazione più normale, che spesso si riscontra nel cuore dell'estate mediterranea. Correnti più fresche occidentali a lambire il nostro settentrione, mosse da un redivivo anticiclone delle Azzorre. La bestia nera africana dovrebbe invece starsene a casa sua ed influenzare il tempo del meridione e delle Isole, ma in maniera del tutto marginale.

Sul fronte dei fenomeni, se osserviamo la mappa della probabilità di pioggia a livello europeo per domenica 7 agosto, notiamo come la parte più forte dell'alta pressione non dovrebbe interessare la nostra Penisola:

Notate una probabilità di pioggia e/o temporali su valori medio-alti per ciò che concerne il settentrione e parte delle regioni centrali (segnatamente i settori interni). Il gobbo malefico continuerà invece a tormentare l'Iberia, dove proseguiranno le temperature molto elevate e l'assenza di pioggia.

