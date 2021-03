Meteo 15 giorni: Pasqua pazza?

Le ultimissime emissioni del modello americano suggeriscono che fino a mercoledì 31 marzo il tempo sarà caratterizzato dalla sostanziale tenuta dell'anticiclone e dunque da condizioni primaverili, con temperature miti e prevalenza di sole, come mostra la mappa seguente:

Ben diverso l'andamento previsto per i giorni successivi; come già indicato in precedenti articoli, il tempo sarà caratterizzato da nuovi scambi meridiani che potranno dar luogo ad un peggioramento del tempo anche vistoso, laddove agirà il ramo ascendente della saccatura legata al vortice che vediamo affondare qui sul Mediterraneo occidentale:

Visto così, ci attende un week-end pasquale con la pioggia al nord e sul Tirreno, più clemente al sud, ma questa è solo una delle ozpioni che il modello ipotizza per lo stesso intervallo di tempo.



Intendiamoci: l'affondo di questo vortice freddo sembra probabile, ma capire dove si tufferà resta per il momento il problema più grosso, come succede molto spesso in occasioni simili.

E allora ecco che vengono evidenziate le situazioni più pazze, con il vortice che scende ad est senza coinvolgerci in pieno, oppure più ad ovest e in questo caso colpirebbe nel segno:

La media degli scenari suggerisce invece che potrebbe essere proprio l'Italia l'obiettivo dell'affondo depressionario, proprio a ridosso della Pasqua e con persistenza del maltempo almeno sino a martedì 6 aprile; si tratta però solo di una linea di tendenza, aggiornatevi comunque stante la notevole distanza temporale, ecco comunque la media:

IN SINTESI nel lungo termine:

tra lunedì 29 e mercoledì 31 marzo: tempo nel complesso mite e discreto, al più variabile ma con fenomeni assenti o sporadici e localizzati su porzioni esigue del territorio (Alpi, Liguria, alto Tirreno)



-tra giovedì 1 e sabato 3 aprile: tempo interlocutorio, ancora in prevalenza asciutto ma con più nubi al nord e sull'alto Tirreno ed anche qualche piovasco possibile a tratti



-da domenica 4 aprile a martedì 6 aprile: possibile fase di maltempo, specie al nord e sulle centrali tirreniche.