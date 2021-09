Meteo 15 giorni: ottobre rocambolesco con PIOGGE importanti prima del ritorno dell'anticiclone

Che inizio di ottobre vibrante si prospetta: il modello americano prevede l'inserimento di una incisiva saccatura sul Mediterraneo centrale per l'esordio della prossima settimana, accompagnato anche dalla formazione di un minimo depressionario al suolo che darà vita ad una fase di maltempo generalizzata per il nostro Paese.



In un contesto simile potrebbero anche riscontrarsi precipitazioni decisamente abbondanti, con rischio di nubifragi e relative conseguenze alluvionali sul territorio, stante un mare ancora particolarmente tiepido.

Guardate la mappa prevista per mercoledì 6 ottobre:

Una ferita del genere non si rimargina in pochi giorni; solitamente tende a mettere radici sullo Jonio, rinnovando le condizioni di instabilità su mezzo Paese, cioè tra medio Adriatico e meridione, e mantenendo le temperature al di sotto delle medie del periodo, come possiamo notare da questa mappa prevista per venerdì 8 ottobre, con il minimo ormai in spostamento verso Albania e Grecia:

Subito dopo le possibilità di una temporanea ripresa anticiclonica ci sono tutte; la vediamo nella mappa seguente prevista per domenica 10 ottobre, anche se il suo dominio non appare proprio nettissimo, in quanto le correnti sull'Italia seguiteranno a provenire da nord-ovest:

IN SINTESI il tempo da martedì 5 a domenica 10 ottobre:

-martedì 5 ottobre: maltempo in trasferimento dal nord verso il centro e il sud con rischio di piogge molto intense



-mercoledì 6 ottobre: schiarite al nord, instabile al centro e al sud con piogge e temporali frequenti, ventoso e fresco ovunque.



-giovedì 7 ottobre e venerdì 8 ottobre: instabile su medio Adriatico e meridione con ulteriori rovesci e temporali marittimi, specie sullo Jonio. Tempo buono altrove ma ancora ventilato.



-sabato 9 e domenica 10 ottobre: un po' di variabilità in un contesto asciutto e con clima generalmente mite.