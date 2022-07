Meteo 15 giorni: ondata di caldo DURA a MORIRE, ma qualcosa dovrebbe muoversi

Si scrutano con insistenza i modelli a medio e lungo termine con la speranza che mostrino una via d'uscita al caldo atroce che sta attanagliando l'Italia da molto tempo.

Diciamo subito che una decisa svolta nello stato del tempo ancora non si vede; tuttavia, si apprezzano tentativi da parte delle correnti atlantiche di piegare almeno in parte la testa del gobbo che sta determinando temperature atroci su tutto il Mediterraneo. Le temperature più gradevoli saranno li, a portata di mano, immediatamente al di là delle Alpi, ma il valicamento della barriera montuosa sarà duro e faticoso.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per venerdi 29 luglio:

Prendendo come sempre l'isoterma + 20° a 1500 metri come il confine tra il caldo intenso e sopportabile, notiamo come la suddetta isoterma sia ancora troppo estroflessa verso l'Italia per poter ipotizzare un miglioramento della situazione.

Vi sarà magari qualche temporale in più al nord, ma nel complesso le temperature resteranno elevate, con picchi termici notevoli specie al sud e sulle Isole.

Qualcosa potrebbe cambiare ad inizio agosto. Ecco infatti le temperature sempre a 1500 metri previste per mercoledi 3 agosto:

L'isoterma + 20° inizierà a liberare il nord e il centro dove il caldo diverrà più sopportabile ed avremo anche qualche temporale. Resterà invece intenso il caldo al sud e sulle Isole, ma con tendenza anche qui ad una lenta diminuzione dei termometri.

