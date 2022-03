Meteo 15 giorni: occasioni per PIOGGE sull'Italia in un contesto più MITE

Abbiamo volutamente messo questa foto come augurio per una primavera piovosa soprattutto nelle aree che stanno sperimentando una siccità senza precedenti.

Come abbiamo anticipato in questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nel-fine-settimana-si-cambia-arriveranno-le-piogge-al-nord-/93248/, la situazione dovrebbe iniziare a cambiare a partire dal prossimo week-end, ma vi sono ancora molti dubbi da sciogliere.

E' vero che il modello americano, nella sua media, è abbastanza ottimista sull'arrivo delle piogge primaverili, ma è altrettanto vero che alcune mappe negano questa possibilità, con le figure perturbate che potrebbero restare troppo ad ovest, senza riuscire a raggiungerci.

Il modello americano quest'oggi, risulta abbastanza ottimista anche sul dopo, facendo permanere una "succulenta" depressione sul Mediterraneo occidentale. La vediamo nella media degli scenari del suddetto modello, valida per mercoledi 16 marzo:

Dopo una lunghissima latitanza, si farebbero vedere correnti di Scirocco, le uniche in grado di portare piogge di un certo peso sul settore di nord-ovest, ma non solo. Il contesto termico sarà quindi molto mite, in quanto le suddette correnti arriveranno dai quadranti sud-orientali, ovvero dal nord Africa.

Sul fronte delle piogge, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia secondo il modello americano per venerdi 18 marzo:

Come anticipato, sarebbe una ghiotta occasione per piogge di un certo peso sulla Sardegna, l'alto-medio Tirreno e il nord, specie il nord-ovest, con la neve relegata alle vette alpine.

Volgendo però lo sguardo ulteriormente a prua e arrivando fino al giorno 20 marzo, notiamo come l'alta pressione potrebbe riaffacciarsi sullo Stivale anche se in maniera abbastanza timida:

Altre perturbazioni saranno comunque pronte ad entrare in scena sull'Italia da ovest, almeno si spera, in un contesto mite e primaverile. Nei prossimi giorni faremo di volta in volta il punto della situazione; voi continuate a seguirci!

