Meteo 15 giorni: nuovi TEMPORALI anche FORTI in arrivo a fine mese?

Il primo mese dell'estate italiana (giugno) ha superato la sua metà e si dirige lentamente verso la sua conclusione. Un mese iniziato con molta instabilità e seguito dall'esplosione del caldo che culminerà con l'ondata bollente del prossimo week-end.

Il nord si sbarazzerà presto della canicola anche con l'ausilio di qualche bel temporale rinfrescante, mentre gran parte del centro e il meridione dovranno convivere con temperature sopra le righe per gran parte della settimana prossima.

L'ultimo fine settimana del mese vedrà un reinglobamento temporaneo delle regioni settentrionali da parte del gobbone bollente identificato come anticiclone africano. La mappa relativa a sabato 26 giugno è molto eloquente:

Il reiterato affondo di depressioni sull'Europa occidentale non farà che solleticare nuovamente la canicola africana, che seppure in modo meno intenso rispetto all'attuale, si farà sentire su tutta l'Italia con sole e caldo.

Anche questa volta dovrebbe però trattarsi di una situazione transitoria, quantomeno per il nord e gran parte del centro; in altre parole, la depressione presente più ad ovest, nei giorni seguenti potrebbe avanzare verso levante mettendo mezza Italia sotto i temporali. La mappa estrapolata dal modello americano per la notte tra martedi 29 e mercoledi 30 giugno è molto eloquente:

Se le cose andasserero in questi termini, ma abbiamo ovviamente bisogno di molte conferme, buona parte del nord e del centro finirebbero sotto temporali anche intensi con un calo termico che nei giorni successivi potrebbe in parte raggiungere anche il sud. Vedremo...

