Meteo 15 giorni: nuova FASE ESTIVA presto interrotta dai TEMPORALI

Il break temporalesco che allontanerà per qualche giorno i bollenti spiriti dell'estate italica, non dovrebbe avere conseguenze sulla salute della bella stagione.

Come detto piu volte, si tratta di normali stop che fanno parte del normale decorso estivo sul nostro Paese; passata la sfuriata di temporali, la bella stagione è prevista tornare in sella, anche se non in maniera completamente inossidabile, specie al nord.

Il bel tempo dovrebbe fare capolino sull'Italia a partire da martedi 20 luglio, come già detto in questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-settimana-prossima-l-estate-torner-in-sella-/91053/. Anche le ultime elaborazioni confermano il tutto, come si evince da questa mappa attesa per sabato 24 luglio:

Se questa mappa fosse veritiera, l'ultimo fine settimana di luglio sarebbe caratterizzato da un gran caldo, specie al centro-sud unitamente ad una situazione quasi completamente stabile sul Bel Paese.

Secondo le analisi attuali, l'estate dovrebbe restare piu o meno in sella quasi fino al termine di luglio. Tuttavia, l'abbassamento progressivo del flusso atlantico potrebbe condurre aria più instabile in direzione del settentrione, con una nuova accentuazione dell'attività temporalesca in loco. Ecco infatti l'evoluzione prevista per mercoledi 28 luglio:

Il nord e parte delle regioni centrali saranno nuovamente a rischio temporali con calo delle temperature. Il meridione e le Isole avranno invece bel tempo, ma con temperature nettamente più gradevoli rispetto ai giorni precedenti.

