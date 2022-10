Meteo 15 giorni: NOVEMBRE riporterà la PIOGGIA?

Come abbiamo già detto in altra sede, l'alta pressione raggiungerà il culmine nella seconda parte di questa settimana, in modo particolare tra giovedi 27 e sabato 29 ottobre. A seguire, la figura stabilizzante tenderà lentamente ad uscire dallo scacchiere mediterraneo ed italico, messa alle strette dal flusso atlantico che diverrà sempre più energico e penetrante.

La prima mappa mostra il quadro sinottico imbastito oggi dalla media degli scenari del modello americano per mercoledi 2 novembre:

L'alta pressione, seppure in attenuazione, riuscirà ancora a tenere distanti le perturbazioni dalla nostra Penisola anche se ci sarà già un interessamento marginale del settentrione con qualche pioggia. Il contesto termico seguiterà ad essere molto mite, ma non più da record come avverrà alla fine di questa settimana.

Lentamente, il lavoro di erosione delle correnti perturbate atlantiche connesse con lo spostamento del centro motore dall'Atlantico alla Scandinavia, marginalizzerà sempre di più l'azione dell'anticiclone sulla nostra Penisola a favore del flusso perturbato autunnale.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 5 novembre, notiamo la piena penetrazione delle correnti occidentali in sede italica:

L'alta pressione si dividerà in due tronconi: il primo verso levante ed il secondo facente capo all'alta pressione delle Azzorre ad ovest del Portogallo. Il risultato in termini di precipitazioni lo vediamo dalla mappa delle probabilità di pioggia valida sempre per sabato 5 novembre:

Quasi tutta l'Italia sarà abbracciata da una probabilità di pioggia MEDIA, addirittura ELEVATA su alcuni settori del nord e del Tirreno. Le temperature saranno in calo, ma il contesto termico risulterà ancora mite.

