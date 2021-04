Meteo 15 giorni: nord sempre nel mirino del MALTEMPO, meglio al centro, SECCO al sud

Continuerà probabilmente per tutta la prima decade di maggio la fase instabile che da oggi sta coinvolgendo il nord e marginalmente il centro Italia. Una volta che si instaurano queste circolazioni occidentali sull'Europa, è difficile che poi si modifichino in tempi brevi.



Aspettiamoci pertanto sul settentrione e marginalmente anche sul centro Italia momenti piovosi a sfondo temporalesco già da lunedì 3 in poi, intervallate ovviamente da fasi asciutte e qualche finestra di "bel tempo".



Condizioni migliori invece al sud, dove l'anticiclone africano, pur con il minimo sforzo, riuscirà ad ottenere il massimo risultato: minimizzare le precipitazioni e mantenere le temperature spesso su valori estivi.

Lo vediamo molto bene da questa mappa prevista per martedì 4 maggio, dove l'Italia appare nettamente divise in tre fasce, al nord l'instabilità più marcata, il centro con qualche fenomeno sparso, il sud al sole o quasi:

Nella mappa successiva vi proponiamo l'anomalia barica prevista sull'Europa per il periodo in oggetto (4-7 maggio), che conferma quanto esposto sopra:

La mappa successiva mette in evidenza la probabilità di precipitazioni a 5mm per lo stesso intervallo di tempo, si noterà come al nord risulti molto più elevato (sebbene non altissimo) rispetto al resto del Paese, soprattutto con riferimento al sud:

Nei giorni successivi questa situazione potrebbe persistere ancora, portando al nord una curvatura più spiccatamente ciclonica delle correnti tra venerdì 7 e sabato 8 maggio:

IN SINTESI il tempo previsto dal 4 al 9 maggio:

NORD: frequenti fasi instabili a sfondo temporalesco con clima nel complesso fresco, fase più piovosa possibile tra venerdfì 7 e sabato 8 ma da confermare.



CENTRO: qualche temporale, specie sui rilievi e nel pomeriggio, in un contesto di moderata variabilità ma con ampie e prolungate schiarite. Clima mite, un po' caldo solo nel pomeriggio.



SUD: spesso soleggiato con modesti annuvolamenti e solo fenomeni sporadici, segnatamente in Appennino, clima caldo, a tratti estivo nel pomeriggio.