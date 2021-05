METEO 15 GIORNI: niente da fare per la stabilità e il bel tempo...

Estate anticipata? Nemmeno per idea! Il mese di maggio si muoverà ancora su binari spiccatamente primaverili, senza dimenticare che maggio E' UN MESE PRIMAVERILE!

Ci sarà tempo per il caldo e il bel tempo. Adesso è ancora il momento di rimpinguare le falde, dato che vi sono zone in Italia in cui il disavanzo idrico è ancora elevato, specie al nord.

Dopo la breve parentesi stabile e abbastanza calda del prossimo fine settimana, la pioggia tornerà protagonista sull'Italia ad iniziare dai settori occidentali. La percussione atlantica ai danni dell'alta pressione sarà evidente all'inizio della settimana prossima, come mostra questa mappa valida per mercoledi 12 maggio:

Come anticipato, la pioggia debutterà sui settori occidentali e la Sardegna già nella giornata di martedi 11, per poi estendersi a tutta la Penisola tra mercoledi 12 e giovedi 13 maggio, mettendo fine alla parentesi calda sopra menzionata.

Successivamente, la depressione sul Mediterraneo allargherà le maglie, distribuendo instabilità a profusione da nord a sud. Ecco una mappa riferita a sabato 15 maggio:

Le alte pressioni saranno lontane dalla scena italiana ed ubicate in sede scandinava e sul basso Atlantico. In mezzo si apprezzerà un vasto canale depressionario che potrebbe essere alimentato nei giorni seguenti da ulteriori apporti instabili e freschi da nord-ovest.

In definitiva: la situazione in Italia resterà votata all'instabilità che in alcuni momenti potrebbe sfociare in tempo anche perturbato specie al centro e al nord. L'estate, come giusto che sia, sarà ancora lontana.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località