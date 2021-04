Meteo 15 giorni: niente alta pressione, si continua con l'INSTABILITA' da est

Era da molto tempo che non si verificava una configurazione cosi duratura e tenace sulla nostra Penisola. Chi si aspetta il ritorno delle correnti miti atlantiche a fine mese con un po' di pioggia e tanto tepore, è probabile che si debba ricredere.

Le elaborazioni a nostra disposizione non danno un'uscita dalla configurazione attuale in tempi brevi...anzi, la cosa potrebbe non avvenire fino al termine del mese di aprile.

L'inevitabile avanzamento della stagione si apprezzerà comunque con un lento aumento delle temperature, che si riporteranno attorno alle medie del periodo, ma con qualche punta ancora al ribasso.

La mappa sinottica prevista per il 25 aprile assomiglia in maniera evidente alla situazione che stiamo vivendo attualmente:

Blocco completo del flusso atlantico tramite un ponte anticiclonico che reiteratamente si estenderà dalle Isole Britanniche alla Scandinavia. Tutto ciò non potrà che inviare correnti fredde da est verso l'Europa centrale e l'Italia, con tutte le conseguenze del caso.

La mappa in questione mostra una festa della Liberazione sotto rovesci specie al nord e al centro, con la neve che potrebbe scendere a quote interessanti per il periodo...anche se non basse come in questi giorni.

In altre parole, le alte pressioni continueranno a presiedere i settori occidentali e settentrionali, negando la stabilità al Mediterraneo.

Se con un balzo virtuale ci proiettiamo a giovedi 29 aprile, notiamo pochi progressi nel campo della stabilità e della mitezza in Italia:

Il modello americano ipotizza infatti una rottura del ponte anticiclonico per l'intervento di aria polare da nord-ovest. Se così fosse, l'alta pressione verrebbe marginalizzata in Atlantico e la nostra Penisola resterebbe sotto un tempo instabile e piu freddo del normale ancora per diverso tempo.

