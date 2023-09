Meteo 15 giorni: MOVIMENTI INTERESSANTI, ma solo da metà mese!

Sempre e solo alta pressione almeno fino alla metà del mese. Dopo la parentesi più instabile che tra martedi 5 e giovedi 7 settembre interesserà le estreme regioni meridionali, l'anticiclone tenderà a sdraiarsi sul Mediterraneo, annientando qualunque tipo di fenomeno e consentendo alle temperature di salire più del dovuto, anche se non si avranno valori estremi.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 13 settembre:

C'è davvero poco da commentare in quanto questa mappa dice già tutto. Tempo stabile e soleggiato da nord a sud, se si eccettua forse qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi associato a sporadici fenomeni di calore.

Anche la mappa delle temperature a 1500 metri estrapolate dalla media termica americana per il medesimo giorno (mercoledi 13 settembre) mostra una situazione ancora completamente estiva sull'Italia:

Anche se non si avranno temperature record (ci mancherebbe, saremo già a metà settembre!), sull'Italia farà più caldo del normale con temperature estive da nord a sud. I valori al suolo potrebbero agevolmente superare i 30°, come dovrebbe avvenire a luglio e non nel primo mese dell'autunno meteorologico.

Le speranze di cambiamento sono al momento fissate dopo il 15 settembre. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 16 settembre:

Si nota l'avvicinamento di una saccatura atlantica che dovrebbe finalmente erodere il campo di alta pressione ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Anche la mappa della probabilità di pioggia a livello italico per il medesimo giorno (sabato 16 settembre), mostra quanto segue. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo un netto aumento della probabilità di pioggia al nord e su gran parte del centro, con una punta massima in corrispondenza delle Alpi e delle Prealpi. Probabilità che possa piovere ancora bassa invece sul restante territorio nazionale.

Vedremo se questo cambiamento metterà finalmente in naftalina questa lunga ed estenuante stagione estiva...si spera che sia così. Intanto continuate a seguirci.

