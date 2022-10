Meteo 15 giorni: metà mese con il MALTEMPO sull'Italia?

Anche le mappe odierne confermano la lenta dipartita dell'alta pressione dall'Italia nell'arco della settimana prossima, con le prime piogge che potrebbero farsi vedere ad iniziare dalle regioni tirreniche e dalle Isole.

Il quadro precipitativo è ancora costellato da incognite, mentre il calo pressorio dovrebbe divenire realtà a partire dalla giornata di domenica 9 ottobre e con un crescendo la prossima settimana fino al terzo week-end di ottobre, quando si prefigura un peggioramento più netto sull'Italia.

La prima mappa mostra il quadro sinottico imbastito dalla media degli scenari del modello americano valida per giovedi 13 ottobre:

Notiamo un flusso di correnti occidentali sull'Italia che determineranno un tempo variabile, ma in un contesto mite. Non saranno ovviamente escluse delle precipitazioni, indicativamente più probabili sui settori di ponente e sulle Isole, ma non si tratterà di piogge estese.

Come abbiamo anticipato in altra sede, l'azione di limaggio delle correnti atlantiche che avverrà nell'arco della settimana prossima dovrebbe poi culminare con un generale peggioramento atteso tra sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per domenica 16 ottobre:

Alta pressione ormai defilata in Atlantico e condizioni di maltempo sull'Italia stante la presenza di una vasta depressione originata dalle correnti fredde in ingresso sull'Europa occidentale (frecce blu). La probabilità di pioggia tenderà ad aumentare su buona parte del nostro Paese, ma in modo particolare al nord e sul Tirreno, così come mostra questa mappa valida sempre per domenica 16 ottobre:

Questa è la probabilità di pioggia in percentuale per il medesimo giorno. Notiamo come la probabilità di pioggia più elevata riguardi il settentrione e parte delle regioni centrali, segnatamente il lato tirrenico e le aree interne. Meno probabile la pioggia invece sul medio-basso Adriatico e le Isole.

