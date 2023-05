Meteo 15 giorni - mese NUOVO, storia VECCHIA: ancora NIENTE STABILITA'

L'alta pressione sembra essersi innamorata spudoratamente dell'Europa settentrionale. Dopo aver contraddistinto l'intero mese di maggio, questa anomalia sembra voglia metere radici in Europa anche nei primi giorni di giugno.

In sostanza, l'alta pressione africana resterà latitante e confinata nei suoi territori di origine. L'anticiclone delle Azzorre invece continuerà a portare l'estate in sede inglese, per poi collegarsi addirittura con un massimo sulla Scandinavia. Una situazione che pare non trovare sbocchi e che non garantirà la stabilità sulla nostra Penisola neppure nei primi giorni di giugno.

La prima mappa mostra la situazione sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari del modello americano per la giornata di martedì 30 maggio:

Il mese mariano si concluderà con la stessa situazione meteorologica che lo ha accompagnato, ovvero un'alta pressione solida in sede inglese o scandinava e il Mediterraneo alle prese con paludi bariche o blande depressioni foriere di instabilità. In altre parole, nessuna ondata di caldo all'orizzonte, ma la persistenza di un tempo non affidabile, con il rischio di avere un temporale o un acquazzone sempre dietro l'angolo specie nelle aree interne e montuose.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo con le mappe a sabato 3 giugno, ovvero agli albori dell'estate meteorologica, la situazione non sembra modificarsi nella sostanza.

Lassù, dove dovrebbe esserci il flusso atlantico, ci sarà ancora un enorme anticiclone che porterà la stabilità e il caldo. Più a sud la solfa non pare cambiare: ancora blande depressioni o paludi bariche in sede mediterranea ed italica, con rischio di rovesci o temporali sparsi, ma con maggiore predilezione delle aree interne e montuose.

Per avere un quadro maggiormente chiaro sull'andamento delle precipitazioni, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata medesima, ovvero sabato 3 giugno:

Ecco la mastodontica zona di alta pressione sull'Europa settentrionale e le condizioni instabili ancora possibili sulla nostra Penisola e l'Europa centro-meridionale in genere; quindi, niente stabilità nemmeno nei primi giorni del nuovo mese.

