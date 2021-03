Meteo 15 giorni: maltempo in vista per il nord e l'alto Tirreno

Una saccatura di origine artica potrebbe piombare sull'ovest del Continente tra martedì 6 aprile e venerdì 9 aprile, determinando condizioni di moderato maltempo al nord e sull'alto Tirreno (Toscana, Umbria ed alto Lazio) con precipitazioni frequenti in un contesto però non freddo, a causa dell'insistenza di correnti di Libeccio.



Anzi, proprio l'insistenza delle correnti sud occidentali potrebbe determinare una ricaduta favonica sul versante centrale adriatico, associata a temperature miti ed assenza di precipitazioni.



Il meridione rimarrebbe invece ai margini di questa situazione, sperimentando solo un rialzo termico dovuto all'insistenza delle correnti meridionali, ma anche una prevalenza di sole.

Il maltempo non riuscirebbe a portare neve a quote basse, se non sull'arco alpino occidentale, più vicino alla massa fredda in arrivo sulla Francia, qui una possibile linea evolutiva tra mercoledì 7 e venerdì 9:

La media degli scenari del modello americano per venerdì 9 aprile avalla questo tipo di configurazione instabile per il nord e parte del centro:

L'anomalia barica prevista nell'intervallo tra venerdì 9 e domenica 11 evidenzia la presenza della saccatura ad ovest della Penisola che seguiterà ad avvettare aria umida, mite ma instabili al nord e sull'alto Tirreno.



Questa situazione potrebbe risolvere il problema siccità? Magari completamente no, ma sarebbe certamente un primo passo. Stante l'incertezza modellistica non mancate di aggiornarvi!



SINTESI PREVISIONALE da mercoledì 7 a mercoledì 14 aprile:

da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile: al nord e su Toscana spesso nuvoloso con rovesci frequenti, limite della neve a 1300-1500m su ovest Alpi, oltre i 1800-2000m altrove, un po' di freddo umido, nubi e locali rovesci su Umbria e alto Lazio, asciutto su medio Adriatico per venti di caduta appenninici, tempo buono e mite al sud.

sabato 10 aprile e domenica 11 aprile: al nord ancora instabile con qualche pioggia sparsa, tempo migliore altrove, pur con nuvolaglia passeggera. Clima mite.



da lunedì 12 aprile a mercoledì 14 aprile: tempo migliore per il possibile graduale inserimento di un promontorio anticiclonico.