Meteo 15 giorni: maltempo di Pasqua e Pasquetta confermato

Confermato in pieno il maltempo in arrivo tra Pasqua e Pasquetta sull'Italia, specie al nord e in parte anche al centro, inizialmente meno al sud ma situazione in divenire e suscettibile di variazioni anche importanti.

Sono a dir poco clamorose le mappe previste tra sabato 3 aprile e il giorno di Pasquetta, una massiccia irruzione di aria fredda colpirà in pieno gran parte dell'Europa centrale, favorendo la formazione al suolo di una depressione sul nord Italia, responsabile di intenso maltempo e di nevicate dalle quote medie sulle Alpi, qui alcune mappe che illustrano i possibili scenari:

La media degli scenari non si discosta molto da questi scenari apparentemente estremi, proponendo la depressione sul nord Italia, pur in un contesto chiaramente meno severo:

Il grosso del freddo rimarrebbe parcheggiato oltralpe ma una parte potrebbe poi travasare anche nell'area mediterranea per Pasquetta, rendendo instabile il tempo su tutto il Paese con rischio di temporali e locali grandinate, qui una mappa a 1500m che chiarisce la situazione termica prevista all'alba del giorno di Pasqua:

In pratica anche la mitezza che qui vediamo abbracciare il meridione, verrebbe poi soffocata dall'aria più fredda in rientro da nord-ovest. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



IN SINTESI da sabato 3 aprile a sabato 10 aprile:

-probabile maltempo al nord e sulla Toscana al nord per sabato 3 e domenica 4 aprile con piogge, temporali e neve oltre i 1400m. Nubi in aumento anche sul resto del centro con qualche rovescio alternato a schiarite, tempo migliore e mite al sud.

-Pasquetta e martedì 6 aprile con tempo instabile sull'insieme del Paese con rovesci alternati a schiarite, tendenza a miglioramento al nord-ovest, temperature in calo, ventoso.

-mercoledì 7 aprile: spiccata variabilità su centrali adriatiche e meridione con rovesci, tempo migliore altrove.

-da giovedi 8 aprile: nuovo possibile peggioramento a partire dal nord-ovest.