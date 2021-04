Meteo 15 giorni: maggio pazzo in vista!

Il tempo di maggio esordirà con l'anticiclone africano impegnato a tentare di abbracciare l'area mediterranea, ma con il disturbo di una corrente sud occidentale che invece determinerà con buona probabilità situazioni temporalesche ad intervalli sul nostro settentrione e marginalmente sulle regioni centrali, come si nota anche in questa mappa, prevista per domenica 2 maggio:

L'Italia dunque resterà divisa in tre fasce: al nord con rovesci e temporali sempre in agguato, il centro con l'instabilità che si farà sentire soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle zone interne, in un contesto variabile ma più favorevole a schiarite e il sud con il tempo migliore, sebbene con cieli non sempre sgombri di nubi.



Le temperature previste a 1500m fotografano esattamente quanto descritto sopra , evidenziano la massa d'aria calda presente a cavallo tra nord Africa e meridione d'Italia:

Nei giorni successivi le correnti perturbate atlantiche proveranno a ricacciare il caldo verso il nord Africa; infatti il modello segnala l'inserimento di una corrente da ovest piuttosto tesa alle basse latitudini, in grado di portare al passaggio di alcuni corpi nuvolosi anche al centro e al sud, come si nota qui:

IN SINTESI il tempo nella prima decade di maggio:

-NORD: spesso instabile con qualche rovescio o situazione temporalesca, alternata a fasi asciutte con finestre soleggiate in un contesto mite, a tratti fresco.

-CENTRO: spesso variabile con temperature miti ma con alcune situazioni temporalesche o brevi passaggi piovosi, specie sul Tirreno.

-SUD: passaggi nuvolosi spesso medio alti, alternati a fasi soleggiate e calde, con temperature superiori alla media, a tratti qualche temporale possibile, specie su Campania e basso Tirreno.