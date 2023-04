Meteo 15 giorni: MAGGIO debutta con MOLTA INSTABILITA' sull'Italia

Come era nelle attese, il primo tentativo di espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo e l'Italia durerà qualche giorno ed interesserà principalmente la parte centrale di questa settimana. A partire da sabato 29 aprile, l'alta pressione dovrebbe puntare prima ad ovest e poi a nord, facendo ripartire il flusso instabile dai quadranti orientali sulla nostra Penisola.

Di seguito, la mappa sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari americana valida per martedi 2 maggio:

Ecco l'alta pressione disposta tra l'Europa centrale e le Isole Britanniche. Sul Mediterraneo centro-orientale andranno in scena condizioni instabili scaturite da correnti fresche di matrice orientale che avvolgeranno tutta l'Italia con rovesci e temporali sparsi.

Dal punto di vista dei fenomeni, la seconda mappa ci mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per il 2 maggio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco la spinta dell'alta pressione (blocco secco) dalla Penisola Iberica verso la Scandinavia. Di rimando la nostra Penisola e l'Europa orientale verranno interessate da tempo instabile con frequenti rovesci o temporali in un contesto abbastanza fresco.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a venerdi 5 maggio, la situazione sinottica potrebbe essere questa:

In sostanza, si nota sempre la tendenza delle alte pressioni ad andare verso nord, lasciando così il Mediterraneo in una relativa zona di bassa pressione con rischio di precipitazioni.

Per terminare, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per venerdì 5 maggio:

Probabilità media o elevata di pioggia su parte del nord, il versante adriatico e il meridione, bassa invece sulle regioni contrassegnate dal colore blu o bianco.

