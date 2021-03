Meteo 15 giorni: lotta PAZZESCA tra super anticiclone e aria artica

L'anticiclone ha sempre una marcia in più quando si presenta sulle mappe del tempo e in qualche modo riesce sempre a rintuzzare tutti gli attacchi delle correnti artiche.

In questo caso però c'è molta aria fredda ancora accumulata nel nord e sull'est del Continente e, nel corso della prossima settimana, soprattutto da mercoledì 17 in poi assisteremo ad un vero scontro tra titani per il possesso del Mediterraneo centrale.



L'idea è che, per qualche giorno, possa imporsi la corrente fredda da nord sul medio Adriatico e sul meridione, portando neve a bassa quota in Appennio e molto vento, qui vediamo ad esempio una mappa termica prevista per giovedi 18, dove si nota a 1500m come il freddo riesca a coinvolgere ancora gran parte d'Italia, ma risulti più incisiso sul medio-basso Adriatico e più in generale sul meridione:

Nei giorni successivi le posizioni dei due centri di azione contrapposti rimarranno sempre le stesse e sul medio-basso Adriatico andranno reiterandosi condizioni invernali, come si nota anche dalla mappa seguente prevista per venerdì 19 marzo:

Il momento decisivo potrebbe aversi tra sabato 20 e domenica 21 marzo, in cui una massa d'aria veramente fredda potrebbe provare a conquistare il nostro Paese in maniera più netta, guardate che schieramento di forze sulla Scandinavia, ma anche la risposta difensiva non indifferente dell'anticiclone:

Alla fine probabilmente la spunterà l'anticiclone, ma non senza aver lasciato almeno per altre 48 ore in balia del freddo le solite zone (medio Adriatico e meridione).



Dunque è facile che lunedì 22 o martedì 23 gran parte del Paese finisca sotto l'egida anticiclonica con conseguenze assolate e decisamente più stabili e miti:

IN SINTESI:

-per tutto il periodo compreso tra martedì 16 e domenica 21 il sud e il medio Adriatico potrebbero essere colpiti da correnti fredde e da precipitazioni intermittenti, nevose spesso a quote collinari.



-nello stesso arco temporale altrove tempo migliore ma anche qui clima a tratti ventoso e un po' freddo.

-tempo in miglioramento ovunque da lunedi 22, ma da confermare.