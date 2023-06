Meteo 15 giorni: le correnti occidentali terranno un po' a bada l'estate, tuttavia...

Da giorni stiamo analizzando le mappe a nostra disposizione inerenti alla prima decade di luglio e le conferme seguitano ad arrivare. Si tratta di conferme estive, ma anche temporalesche per alcune regioni che si troveranno al limite del flusso atlantico che agirà sull'Europa centro-settentrionale almeno fino al 10 del nuovo mese.

Per maggiore chiarezza facciamo parlare le mappe. La prima è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 6 luglio:

Notiamo l'Italia meteorologicamente divisa in due dal punto di vista atmosferico. Gran parte del centro, il meridione e le isole sotto un clima stabile, estivo ed abbastanza caldo. Le regioni settentrionali invece resteranno sotto il tiro delle correnti occidentali più fresche ed instabili con rischio di temporali specie su Alpi, Prealpi ed alte pianure.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per giovedi 6 luglio mostra molto bene quanto appena detto. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

La zona ricoperta dall'alta pressione presenta il colore bianco sulla mappa, ovvero probabilità nulla che possa piovere. Come si nota dalla cartina, la probabilità di pioggia tende ad aumentare salendo di latitudine, risultando addirittura molto elevata sulla fascia alpina e prealpina.

Se con un balzo virtuale ci proiettiamo a lunedi 10 luglio, notiamo una situazione non molto dissimile da quella vista in precedenza:

Tempo stabile al centro e al sud, un po' instabile al nord dove saranno maggiormente probabili le situazioni temporalesche.

Infine, queste sono le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di lunedi 10 luglio:

Il caldo intenso riguarderà gran parte della Penisola Iberica, il nord Africa, le basse latitudini del Mediterraneo fino a lambire le due Isole Maggiori. Sul resto d'Italia avremo un caldo moderato e abbastanza sopportabile.

