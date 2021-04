Meteo 15 giorni: la stabilitÃ  si manterrÃ  ancora lontana dal nostro Paese

Il mese di maggio si appresta ad emettere i primi vagiti sulla falsariga dell'ultima decade di aprile. In sostanza, non emerge ancora (e meno male), la volontà dell'alta pressione di monopolizzare la situazione anzitempo, come molte volte è successo in passato.

La primavera seguiterà quindi a dispensare preziose piogge specie al nord e al centro, sotto l'egida di temperature nel complesso gradevoli.

Ci sarà tempo per il caldo e l'estate; adesso lasciamo che la primavera faccia il suo corso che, come stagione di transizione, dovrebbe garantire un buon recupero idrico in vista della stagione secca che quasi mai fallisce dalle nostre parti.

La prima mappa, valida per mercoledi 5 maggio, mostra una situazione di complessiva variabilità sullo Stivale con temperature miti:

Al nord avremo una variabilità più incline all'instabilità con rischio di rovesci anche abbastanza frequenti, mentre al centro e al meridone il tempo presenterà parentesi più stabili e soleggiate, ma senza temperature esageratamente elevate.

La perturbazione che vediamo in Atlantico, stando alle mappe attuali, potrebbe determinare un peggioramento al centro e al nord tra venerdi 7 e sabato 8 maggio, come mostra questa mappa:

Le piogge saranno comandate da una depressione in parcheggio sul Golfo Ligure, pronta ad attraversare tutta l'Italia nella giornata di domenica 9 maggio, causando un successivo peggioramento anche al sud, sotto l'egida di temperature fresche.

Insomma...anche le regioni del nord che ancora aspettano le preziose precipitazioni primaverili, dovrebbero essere accontentate ed avere quantomeno un recupero del fabbisogno idrico necessario al rinvigorimento floreale.

