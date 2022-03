Meteo 15 giorni: la primavera torna nei ranghi con la MITEZZA e qualche PIOGGIA

La fase fredda ed instabile che ci accompagnerà per tutto il week-end, dovrebbe lentamente esaurirsi nell'arco della settimana prossima, con il ritorno di un clima più consono alla primavera.

L'alta pressione atlantica dovrebbe espandersi parzialmente verso la nostra Penisola, deviando i sistemi nuvolosi verso il centro e il nord Europa. Da noi prenderà piede un regime di variabilità positiva dettato da correnti miti privenienti tra ovest e nord-ovest che potrebbero causare anche qualche pioggia al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

Questo pomeriggio, come prima mappa, vi mostriamo la probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 6 aprile:

E' evidente la traccia dell'alta pressione che campeggerà sui settori occidentali dell'Europa. Sull'Italia si attiverà un flusso mite da nord-ovest che accompagnerà qualche corpo nuvoloso sfrangiato, ma in grado di causare qualche pioggia segnatamente nellle aree interne del centro durante il pomeriggio.

Nei giorni seguenti avremo la rotazione delle correnti più decisamente da ovest con i sistemi frontali che potrebbero lambire le regioni settentrionali. Ecco la probabilità di poggia a scala europea imbastita dal modello americano per sabato 9 aprile:

L'alta pressione sul Mediterraneo potrebbe abbracciare anche le regioni meridionali e parte del centro dove il tempo si manterrà abbastanza buono e mite. Il nord invece potrebbe essere raggiunto dalla coda di alcune perturbazioni con qualche pioggia o nevicata sulle Alpi.

Per il momento non si vedono perturbazioni in grado di interessare copiosamente la nostra Penisola anche se la situazione resterà nel complesso dinamica, senza alte pressioni bloccanti. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località