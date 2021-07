Meteo 15 giorni: la nuova ondata di CALDO verrà stroncata da INTENSI TEMPORALI?

Sembra ormai assodato che dopo la relativa pausa che interverrà durante questo fine settimana segnatamente al nord, il caldo riprenderà possesso della nostra Penisola nell'arco della prossima settimana con valori che potrebbero avvicinarsi ai 40° tra mercoledi 7 e giovedi 8 luglio (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-nuova-ondata-di-caldo-sull-italia-durante-la-prossima-settimana-/90915/

La mappa relativa a sabato 10 luglio mostra un'Italia ancora avvolta dal calderone bollente africano, con la frescura relegata ai settori centro-settentrionali del Continente:

Tuttavia, tra domenica 11 e lunedi 12 luglio una spigolosa saccatura nord atlantica potrebbe penetrare come una lama nel burro nel tessuto anticiclonico mediterraneo, rispedendo al mittente (ovvero il nord Africa) il caldo intenso dei giorni precedenti.

Ecco la mappa estrapolata oggi dal modello americano e valida per lunedi 12 luglio:

Il caldo verrà scacciato via dall'Italia a suon di temporali che dalle regioni settentrionali si estenderanno a buona parte del nostro Paese ad eccezione forse delle due Isole Maggiori. Il calo termico marcerà da nord a sud, marginalizzando il caldo alle proprie aree di origine ed aprendo una fase termicamente più gradevole sul nostro Paese.

Passata la sfuriata temporalesca, la pressione tornerà ad aumentare, ma non per l'intervento dell'alta pressione africana, bensi di quella azzorriana. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per giovedi 15 luglio:

Condizioni di caldo moderato interesseranno la nostra Penisola con qualche fenomeno di instabilità nelle aree interne. Notate inoltre la spinta dell'alta pressione delle Azzorre che proverà finalmente a distendersi sul nostro Continente...sarà la volta buona?

