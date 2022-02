Meteo 15 giorni: l'inverno verrà SOTTOMESSO al volere dell'ALTA PRESSIONE?

Niente da fare per un recupero in extremis di questa stagione invernale che verrà ricordata come una delle più noiose degli ultimi anni. L'alta pressione tornerà a dettare legge nei prossimi giorni sulla nostra Penisola, oltre che sul Mediterraneo e buona parte dell'Europa meridionale.

Avremo comunque piccoli disturbi che non renderanno il dominio altopressorio inossidabile, ma la stagione invernale quasi sicuramente dovrà cedere il passo alla scalpitante primavera.

La media degli scenari del modello americano ci mostra uno di questi disturbi, atteso per l'inizio della terza decade mensile; la mappa è valida per martedi 22 febbraio:

Nella sostanza non cambierà nulla ed anche noi siamo costretti a mostrarvi sempre le stesse cartine. Tuttavia, tra il 20 e il 22 febbraio aria piu fredda da nord potrebbe interessare l'Italia con un po' di freddo e qualche fenomeno di instabilità lungo le regioni adriatiche e al meridione. Nessun fenomeno, ma qualche grado in meno, anche sul resto della Penisola, ma il sole del pomeriggio mitigherà non poco il tutto.

Passata questa piccola concessione, l'alta pressione si chiuderà a riccio proprio sulla nostra Penisola, bloccando sia le correnti fredde, sia le perturbazioni atlantiche. Ecco la media degli scenari valida per sabato 26 febbraio.

Niente di nuovo sul fronte mediterraneo ed italico: alta pressione ovvero mancanza completa di fenomeni, temperature superiori alle medie, smog, nebbia ed assenza di vento. Purtroppo sembra che anche i primi giorni di marzo siano compromessi da questa situazione. Ci auguriamo ovviamente che non sia così.

