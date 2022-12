Meteo 15 giorni: l'inverno proverà a farsi strada alla fine della prima decade di gennaio!

Di seguito, la situazione sinottica estrapolata dalla media degli scenari americana per sabato 7 gennaio:

Ancora alta pressione sull'Italia, con il flusso atlantico a scorrere sull'Europa centrale. La parte più forte dell'alta pressione si trasferirà ad ovest. Ciò dovrebbe introdurre un flusso di correnti via via più fredde provenienti da nord-ovest, che gradualmente potrebbero interessare la nostra Penisola sul finire della prima decade di gennaio.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per sabato 7 gennaio:

Notiamo che su diverse aree della nostra Penisola la pioggia non mancherà ed avremo anche una probabilità elevata dove vedete il colore giallo nella mappa. In altre parole, la situazione non sarà del tutto stabile, ma potrebbe offrire anche qualche spunto di discussione.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 10 gennaio, notiamo una penetrazione dell'aria fredda sull'Italia ancora maggiore!

Potrebbe essere questo l'inizio di una fase più fredda ed invernale che forse potremo assaporare attorno alla metà del prossimo mese, ma è davvero presto per parlarne adesso. Continuate quindi a seguirci.

