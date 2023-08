Meteo 15 giorni: L'INCUBO CALDO potrebbe finire, ma non prima di...

Nei prossimi giorni saremo di fronte ad un'ondata di caldo seria ed organizzata che potrebbe proseguire quasi fino a fine mese. Successivamente il flusso atlantico dovrebbe abbassarsi di latitudine, rispedendo questo brutto anticiclone verso i propri territori di origine, aprendo la via al fresco ed ai temporali ad iniziare dalle regioni settentrionali. Servirà comunque tempo e bisognerà armarsi di pazienza, aspettando che questa pulsazione anticiclonica regredisca verso sud, liberando la nostra Penisola dalla sua morsa.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 24 agosto:

Come vedete, la situazione cambierà poco dal punto di vista barico in Italia e sul Mediterraneo. Il flusso atlantico liberatorio scorrerà ancora troppo a nord e l'invadenza anticiclonica sarà ancora preponderante sul Mediterraneo e l'Italia, con tanto caldo e tanta stabilità.

Per poter apprezzare sentori di cambiamento, il nostro sguardo è costretto a proiettarsi all'ultima domenica del mese, ovvero il 27 agosto. Ecco il quadro sinottico previsto:

E' evidente il miglioramento della situazione con il flusso atlantico che riuscirà ad interessare le regioni settentrionali e centrali con un clima meno caldo e possibili temporali. Anche sul resto d'Italia si avrà comunque un miglioramento del quadro termico, con il caldo che diverrà meno opprimente.

Infine, diamo uno sguardo alla mappa della probabilità di pioggia a livello italico valida per la medesima giornata, ovvero domenica 27 agosto: Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Rischio di temporali maggiore al nord, specie su Alpi, Prealpi ed alte pianure. Qualche temporale sarà possibile anche nelle aree interne del centro, per il resto ancora pochi cambiamenti.

