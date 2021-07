Meteo 15 giorni: l'estate tornerÃ  in sella, ma con qualche TEMPORALE; vediamo dove...

Cosa succederà all'estate italiana dopo il break atteso nei prossimi giorni? Abbiamo più volte ripetuto che queste interruzioni del caldo e del solleone non devono essere considerate come "attentati alla salute dell'estate", ma periodi meno caldi facenti parte del normale decorso estivo sul nostro Paese.

L'estate si prenderà una breve pausa, ma nel complesso godrà ancora di ottima salute. Di conseguenza, passato questo disturbo, il solleone e il bel tempo torneranno a scorrazzare in lungo e in largo sulla Penisola, ad iniziare già dal prossimo week-end.

Non sarà però un dominio anticiclonico inossidabile, almeno in una prima fase. La nostra Penisola resterà infatti esposta a correnti meno calde di matrice orientale, come mostra questa mappa valida per mercoledi 21 luglio:

L'alta pressione avrà ormai invaso tutta l'Europa centro-occidentale. La nostra Penisola risentirà ancora di infiltrazioni fresche con qualche temporale pomeridiano qua e la, specie lungo la dorsale appenninica centrale. Il tutto sarà accompagnato da temperature nella norma, senza picchi di caldo eccessivi.

Volgendo lo sguardo oltre, l'alta pressione tenderà a rinforzarsi, deviando l'aria più fresca verso levante. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per domenica 25 luglio:

Due depressioni blande ai lati e l'alta pressione nel mezzo a sancire condizioni di bel tempo sull'Italia da nord a sud, con aumento delle temperature.Insomma, tornereremo ad avere l'estate classica.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

